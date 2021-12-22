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Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da taraftarlar maç biletleri alabilmek için gişelere koştu. Büyük mücadeleye sahne olacak maçın sabah saatlerinde satışa çıkarılan biletlerin yaklaşık yüzde 67’si 3 saat içinde satıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 16:06
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Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşar adım giden Trabzonspor’un taraftarları, ligin 3. sırasında yer alan Medipol Başakşehir maçına büyük ilgi gösteriyor. Bordo mavili taraftarlar, ilk yarının Trabzon'da gerçekleşecek son düellosunu seyretmek için sabahın erken saatlerinde gişeler önünde kuyruk oluşturdu.  

3 SAAT İÇİNDE YÜZDE 67’Sİ SATILDI

25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma için sabah 11.00’de satışa sunulan biletlerin yüzde 67’si 3 saat içerisinde tükendi. 

‘BU SENE O SENE’

Bilet almak için sırada bekleyen Fatmagül Gedikli, “Eşimle birlikte Samsun’da görev yapıyoruz. Sırf Trabzonspor’un maçını izlemek için Samsun’dan buraya geldik. Bilet almak için bekliyoruz. Bu sene çok iyi gidiyoruz” dedi.

Sabahın erken saatinde bilet almaya geldiğini fakat kalabalık olduğu için bilet alamadığını söyleyen Erkan Gülcan, “Öğle istirahatinde yine geldim, yine kalabalık var. Takıma, hocaya, başkana inanıyorum. Bu sene şampiyon olacağız. Taraftar da takımın yanında olduğu sürece bu işi sonuçlandıracağız. Bu senenin o sene olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Bilet kuyruğundaki taraftarlarda Celal Ekşi de, “Takımımızı destekleyeceğiz ve bu sene şampiyon olacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu maçta da hocamız ve takımımızla beraberiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSon Düello
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