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Trabzonspor tarih yazıyor

TARİHİ SERİDE REKORU GELİŞTİRDİ

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:41
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Trabzonspor tarih yazıyor

TRABZON, (DHA)


Kasımpaşa galibiyetiyle dış sahadaki en uzun kaybetmeme serisini, en çok puana ulaşarak egale eden Trabzonspor, Perşembe günü Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisine ulaşacak.

2021-22 sezonuna oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk 5 haftayı namağlup tamamlayarak zirvedeki istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor. İlk 5 haftalar itibariyle en golcü ikinci dönemine ulaşma şansını 2 golle kaçıran bordo-mavililer, deplasmandaki Kasımpaşa galibiyetiyle dış sahadaki en uzun kaybetmeme serisini, en çok puana ulaşarak egale etti.


TARİHİ SERİDE REKORU GELİŞTİRDİ


25 Ekim 1981 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 1982 tarihine uzanan 357 günlük deplasmandaki 20 maçlık namağlup seride 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplayan Karadeniz ekibi, söz konusu seriyi daha çok puan toplayarak egale etti. Dış sahada 7 Kasım 2020’de başlayan namağlup seriyi 1-0’lık Kasımpaşa galibiyetiyle devam ettiren bordo-mavililer, 20 maçlık periyotta 11 galibiyet ve 9 beraberlikle 42 puan toplayıp daha önceki başarısını daha çok puan topladığı yeni seri ile yakaladı.


KONYA DEPLASMANINDA YENİ TARİH FIRSATI


Yenilenen kadrosu ile kulüp tarihine ait rekorları zorlayan Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Perşembe günü Konya deplasmanından da puan ile ayrılırsa, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde edecek.


AVCI DÖNEMİNDE SIRTI YERE GELMİYOR


Bu arada 2020-21 sezonun 9’uncu haftasında Trabzonspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 37 müsabalık periyotta sadece 3 yenilgi aldı. Söz konusu sezonun ilk 8 haftasında 3 beraberlik ve 4 yenilgiye karşılık sadece tek maçını kazanabilen bordo-mavililer, Avcı göreve geldikten sonra söz konusu sezon ve bu sezon ile birlikte ligde çıkılan 37 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10’luk puan ortalaması yakaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTarihTARİHİ SERİRekorYeni Çağrı
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