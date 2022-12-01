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Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

01 Aralık 2022 Perşembe 14:59
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

ANTALYA - Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerindeki kampta idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi, sol uyruk ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem bulunan kaleci Muhammet Taha katılmadı.

Trabzonspor kamp süresinde 2 hazırlık maçı yapacak. 3 Aralık'ta Regnum Futbol Center'da Hull City ile 7 Aralık'ta Antalya Corendon Airlines Park sahasında Crisytal Palace F.C. ile hazırlık maçı yapacak Karadeniz ekibi Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAntalya Kampı
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