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Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli, imzaya geldi 

Trabzonspor’un prensipte anlaştığı 18 yaşındaki oyuncu Emrehan Gedikli kente geldi. Havalimanı çıkışında konuşan genç transfer Gedikli, “Ülkemizi temsil etmek istiyorum” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 10:01
Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli, imzaya geldi 

Trabzonspor’un Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Emrehan Gedikli, sözleşme imzalamak için kente geldi. Takımıyla görüştükten sonra Almanya’dan İstanbul’a ailesiyle birlikte giden oyuncu, saat 21.25’te Trabzon Havalimanı’na geldi. Havalimanı çıkışında Gedikli’yi Trabzon’da yaşayan akrabaları ve bir grup taraftarlar karşıladı.

"BANA ÇOK GÜVENDİLER"

Havaalanı çıkışında konuşan yeni transfer Emrehan Gedikli, “Trabzon doğumluyum, duygularımı anlatamam. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Abdullah hocama ve Ertuğrul başkana çok teşekkür ediyorum. Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonspor’la inşallah Avrupa’da ses getirip ülkemizi temsil etmek" dedi.

BABAANNE AYŞE GEDİKLİ: ANİDEN OLDU

Havalimanı çıkışında torununu bekleyen Emrehan Gedikli’nin babaannesi Ayşe Gedikli de, “Çok heyecanlıyım. Böyle bir şey beklemiyordum. Aniden oldu, biz de şok olduk. Akşam geç saatlerde duyduk. Çok sevinçliyim. Memleketime, Trabzonspor’a hayırlı uğurlu olsun. Burada doğduk, büyüdük. Yurt dışında yaşıyorum ama çok mutluyum. Akrabalar burada, amcalar, teyzeler, yengeleri ve çocuklarımızla onu karşılamak için geldik” ifadelerini kullandı.  

Aslen Trabzonlu olan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporEmrehan Gedikli
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