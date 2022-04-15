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Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Misafir ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Biglia’nın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Trabzonsporlu Hugo 57’nci dakikadaki golüyle skoru dengeledi. 4 dakika uzatma verilen karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2022 Cuma 22:54
Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1

17’nci dakikada Karagümrük ceza sahasında sağ kanatta topla buluşan Visca, Hamsik’e pasını çıkardı. Slovak oyuncunun kalenin sağına doğru gönderdiği topu kaleci Viviano çıkardı.

33’üncü dakikada sağ kanattaki Visca’nın ceza sahasına gönderdiği pasta Bakasetas topu kontrol edemedi. Seken topta Hamsik’in şutunda meşin yuvarlak sağ üstten dışarı çıktı. 

42’nci dakikada Trabzonspor’un köşe vuruşunda kale önüne düşen topu savunma dışarı çıkarmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu yakalayan Visca’nın şutunda top üstten dışarı çıktı.

45+2’nci dakikada ceza sahası çizgisinde Yusuf ile Karagümrüklü Levent’in girdiği mücadelede Levent yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, ardından VAR uyarısı sonrası penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.

45+4'üncü dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde Biglia’nın kullandığı serbest vuruşta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55’inci dakikada soldan Nwakaeme’nin ortaladığı topa, kale çizgisi önünde boşta olan Peres’in vuruşu üstten dışarı çıktı.

57’nci dakikada Hamsik’in uzaktan ceza sahasına gönderdiği topla sağda buluşan Djaniny, topu ceza sahası içindeki Hugo’ya gönderdi. Kaleye yakın çizgideki Hugo’nun yerden vuruşuyla top filelerle buluştu: 1-1.

66’ncı dakikada Karagümrük’ün köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu ceza sahası dışına gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Caner’in uzaktan şutu sağdan dışarı çıktı.

68’inci dakikada ani atağa kalkan Karagümrük’te sağ kanattaki boşluktan ilerleyen Levent’in şutunda top yandan dışarı çıktı.

75’inci dakikada Trabzonspor atağında Bakasetas’ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Hugo’nun şutu üst direğe çarparak geri döndü. 

90+3’üncü dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşunda kale direği önüne gelen topa havalanan Burak’ın kafa vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içindeki Biglia’nın vuruşunda top soldan kale dışına çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporVavaCars Fatih KaragümrükSüper LigFutbol
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