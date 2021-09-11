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Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor

Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2021 Cumartesi 10:33
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Trabzonspor, zirvedeki yerini korumak istiyor

Süper Lig’de 3’te 3 yaparak sezona iyi başlayan ve zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor, yarın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, 7 puanlı rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

SAKATLAR DÖNDÜ, KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle son Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Dorukhan, Peres, Cornelius, Gervinho ve Trondsen Galatasaray maçı öncesi takıma katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sakatların dönmesiyle birlikte Galatasaray karşısında Giresunspor mücadelesindeki 11’inde değişiklikler yapması bekleniyor. Avcı’nın forvet hattında Djaniny’in yerine Cornelius’a, sağ bekte Serkan’ın yerine Peres’e, sol bekte ise İsmail’in yerine yeni transfer Denswil’e görev verebileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: “Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonsporSüper LigFutbol
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