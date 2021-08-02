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Trabzonspor’da 54’üncü yıldönümü coşkusu

2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen etkinlikle 54’üncü yılını kutladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:53
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Trabzonspor’da 54’üncü yıldönümü coşkusu

Saat 10.00’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen Kuruluş yıl dönümü etkinliğine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ile Muhammet Balta, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu yöneticiler, eski başkan ve yöneticiler, kurul üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Divan Başkanı Ali Sürmen ile Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu’nun Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

SAĞIROĞLU: UMUYORUM CAMİAMIZA ÖZLEDİĞİMİZ SEVİNÇLERİ YAŞATIRIZ

Çelenk sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu belirterek, “Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor’un başarısını ister, onun başarısı ile gurur duyar ve mutlu olur. Bizler de Trabzonspor’un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimizin sonucunda camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız” dedi.

SÜRMEN: CUMHURİYETLE BİRLİKTE DOĞMUŞ BİR KULÜBÜZ

Divan Başkanı Ali Sürmen ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un kökünün Cumhuriyetin mücadele yıllarına dayandığını ifade ederek, “Cumhuriyetle birlikte doğmuş bir kulübümüz. Türkiye’de kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün onur üyesi yapıldığı tek kulübüz. O nedenle Trabzonspor tarihini çok iyi bilmek zorundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar günün anısına Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’ya da etkinlik boyuncu yoğun ilgi gösterirken, bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKutlama54üncü Yıl
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