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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 10:30
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Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi

TRABZON - Ülkesinin milli takımında oynadığı maçta sakatlanan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı, Trabzon’da çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in durumu, çekilecek olan MR’ın ardından netlik kazanacak. 2-2 biten Hırvatistan karşılaşmasında 41 dakikada 1 asistlik performans sergileyen Slovak yıldızın, perşembe günü çekilecek MR’ın ardından Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist ile de takımına katkı sağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe MaçıHamsik
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