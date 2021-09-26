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Trabzonspor’da hedef zirve

Süper Lig'in 7’nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u yenerek, zirve koltuğuna yerleşmeyi hedefliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 11:31
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Trabzonspor’da hedef zirve

Süper Lig’de maç eksiğiyle 14 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, 7’nci hafta mücadelesinde yarın sahasında 12 puanlı Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş’ın da puan kaybı yaşadığı haftada Alanyaspor’u mağlup edip, zirve koltuğuna yerleşmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da kart cezalısı Vitor Hugo’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz’ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki ilk 11’ine göre iki değişiklik yaparak, cezalı Hugo’nun yerine Hüseyin’e, Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Djaniny’e forma vermesi bekleniyor.

ALANYASPOR İLE 11’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 11’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Trabzonspor’un 2, Aytemiz Alanyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşmadan ise kazanan çıkmadı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, buna karşılık kalesinde 17 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonsporAytemiz Alanyaspor
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