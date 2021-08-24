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Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, 26 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 15:39
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Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.30’da yapılan antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Salonda çalıştığı belirtilen Dorukhan antrenmanda yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren ve Sivasspor mücadelesinde yer almayan Abdulkadir Parmak da antrenmana katıldı.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.00’da Roma’ya hareket edecek ve saat 18.00’de burada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAntrenmanFutbol
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