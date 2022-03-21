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Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 15:25
Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 30’uncu haftasını 70 puanda kapatan Trabzonspor’un, şampiyonluk hesapları değişti. Şampiyonluğu en erken Beşiktaş maçında ilan etmek isteyen bordo mavililerin hesabı Çaykur Rizespor yenilgisi nedeniyle tutmazken, gözler en yakın takipçisi Konyaspor’un alacağı sonuçlara çevrildi.


 

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluğu ilan edeceği günü bekleyen Trabzonspor’un erken şampiyonluk hesapları geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle değişti. Ligin 30’uncu haftasında küme mücadelesi veren Çaykur Rizespor’a karşı penaltı golleriyle alınan 3-2’lik mağlubiyet nedeniyle bordo mavililerin, Beşiktaş maçında şampiyonluğu ilan etme planları ertelendi. 70 puanda kalan Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor’un da puan kaybettiği haftada aradaki farkı açamayarak şampiyonluk kutlamalarını ilerleyen haftalara ertelemek zorunda kaldı.


 

GÖZLER KONYASPOR’UN MAÇLARINDA


 

Konyaspor’un aldığı mağlubiyetle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor’da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi. Buna göre bordo mavililer ligin 31’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor’un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.


 

Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, önümüzdeki 2 haftada Konyaspor ile olan puan farkını 18’e çıkarmayı başarırsa Süper Lig’in en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca, Trabzonspor kalan karşılaşmalardan 9 puan kazanması halinde rakiplerinden bağımsız Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun şampiyonu olacak.


 

ŞAMPİYONLUK İLANI KONYASPOR’UN SONUCUNA BAĞLI


 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı, ligin 31-35 haftada oynanacak maçların programlarına göre Trabzonspor önümüzdeki 5 haftanın 3’ünde en yakın takipçisi Konyaspor'dan 1 gün önce maçlarını oynayacak. Trabzonspor’un TFF’nin belirlediği fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu; 15 puan fark önde olduğu Konyaspor’un alacağı sonuçlara göre belirlenecek. Trabzonsporlular, şampiyonluğunu TFF’nin belirlediği fikstüre göre Konyaspor’un son maçının son düdüğü çaldıktan sonra kutlayabilecek. Bordo-mavili taraftarlar, olası şampiyonluk sevincini takımlarının oynayacağı maçla yaşamak istedikleri için açıklanan ve yakın rakibinden önce oynayacağı maçların yer aldığı fikstüre, sosyal medyadan tepki gösterdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonlukTrabzonspor
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