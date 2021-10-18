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Trabzonspor’da tarihi namağlup serisi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 15:22
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Trabzonspor’da tarihi namağlup serisi

TRABZON - Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’yi yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Abdullah Avcı ile yükselişe geçip, 224 gündür bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

2021-22 sezonuna oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk 9 haftayı namağlup tamamlayarak zirveye yerleşti. Süper Lig’in 9’uncu haftasında dün sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor. İlk 9 haftalar itibariyle bordo-mavililer, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz ekibi, 224 gündür yenilmeyip, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

AVCI DÖNEMİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Geçen sezon Trabzonspor’da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.3’lük puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada tamamlayabilmişti.

DEPLASMANDA NAMAĞLUP

Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda da hiç mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi; dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

BAKASETAS FIRTINASI

Bu sezon takımda başarılı grafik sergileyen Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında attığı 2 golle takımına liderliği getiren isim oldu. 9 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Bakasetas, bordo mavililerde kazanılan 21 puanın 16’sına katkı sundu. Yunan futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı gollerle takımını lider yapmanın yanı sıra ligde gol krallığı yarışında da ilk sıraya yerleşti.

GÖZTEPE MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Namağlup SerisiTrabzonspor
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