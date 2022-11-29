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Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu

Trabzonspor’un İspanyol oyuncusu Marc Bartra, burun kıkırdağındaki hasar nedeniyle İspanya’da ameliyat oldu.

29 Kasım 2022 Salı 11:53
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu

Trabzonspor’un sezon başında Real Betis’ten transfer ettiği İspanyol stoper Marc Bartra, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçında burnuna darbe aldı. Maç sonrasında yapılan kontrollerde Bartra’nın burun kıkırdağında hasar oluştuğu belirlendi. Medikal tedavisine başlayan oyuncu, tedaviye cevap vermemesi ve nefes almakta zorlanması nedeniyle İspanya’nın Barselona şehrinde ameliyat oldu.

BARTRA'NIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trabzonspor kulübü, İspanyol stoperin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında burnuna darbe alan oyuncumuz Marc Bartra’nın Kulak Burun Boğaz konsültan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar (nasal septum deviasyonu) tespit edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiştir. İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz İspanya’nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFutbolcuMarc BartraBurunAmeliyat
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