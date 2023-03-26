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Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda Ertuğrul Doğan tek aday olarak katıldığı seçimde Bordo Mavililerin yeni başkanı seçildi.

26 Mart 2023 Pazar 18:45
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Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Genel Kurul'da 1129 oy alan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un 18. Başkanı oldu.

Genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231’i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919’unu alarak, resmen başkan seçildi.

BERABER AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ

Başkanlığının kesinleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Doğan, "Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim, bu hikayenin kahramanları, Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör kim olacak? sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

"Tüm Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin onayıyla beraber karar verilecek. Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısını bu akşam yapacak. Bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Önemli bir karar, 1-2 günde verilecek bir karar değil. Trabzonspor tüm bu işleri yaparken, yarışmak zorunda. Burada da en önemli konu teknik direktör konusu.

Aceleci olmayacağız. Doğru karar vermek zorundayız. Kendi aramızda, camianın büyükleriyle görüşeceğiz. Hata yapmamak için bu konuyu kendi aramızda çok iyi değerlendirip, daha sonra açıklamayı yapacağız. Şu anda hocamız Orhan Hoca. Takımın başında, takımı çalıştırıyor. Biz de ilk yönetim toplantısında sonra açıklamayı yapacağız"

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor;

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBordoMavililerErtuğrulDoğanFutbolGenelkurulFırtına
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