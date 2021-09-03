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TransAnatolia Rally Raid Türkiye güzelliklerinde koşulacak

Anadolu uygarlıklarının gözbebeği Eskişehir'den, Türkiye'nin zümrüt tacı Kars'a macera dolu bir yarış

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2021 Cuma 15:36
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TransAnatolia Rally Raid Türkiye güzelliklerinde koşulacak

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'den Kars'a macera dolu parkurda koşulacak.

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl Anadolu uygarlıklarının gözbebeği Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlenecek seramonik start ile 11 Eylül'de start alacak. 14 ilden geçen yarışçılar, 2 bin 300 km yol kat edip Türkiye'nin zümrüt tacı Kars'ta 18 Eylül'de Kars'ta finish'i görecekler. Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den otomobil ve motorsporları dünyasının önemli isimlerinin katılacağı organizasyona 39 motosiklet, 18 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere toplam 69 araç ve 94 yarışçı katılacak. 

Motosiklet kategorisinde yarışa katılan isimlerden arasında; İtalyan Ducati pilotu Andreo Rossi, Hollandalı pilot Michael Schafer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, Türkiye'de motosiklet sporunun gelişimine  profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erkan Sertkaya gibi isimlerin yanısıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı ise Bodrum'dan Gökçen Kabaş, otomobil kategorisinde: dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara ile Utku Olcar, Batuhan Korkut ile Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay ile Osman Metin de katılacak. Quad kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, Kamyon kategorisinde ise 3 Mercedes Unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntülere sahne olacak. Raid grubunda ise bu yıl iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri; Alp Taşkent, Cengiz Artam, Uğur Işık, Murat Bostancı, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim boy gösterecek.

BURAK BÜYÜKPINAR: ÜLKEMİZİN HAYRAN BIRAKAN COĞRAFYASINI YERLİ VE YABANCI SPORCULARIMIZA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı açıklamada, "Organizasyon olarak 11 yıl önce çıktığımız bu yolda hedefimiz; tarihi ve doğasıyla adeta bir cennet olan vatanımızı, uluslararası ralli organizasyonlarımıza yerli ve yabancı yarışçıların katılımını sağlayarak, ülkemizi daha çok sporcunun tanımasına aracılık etmekti. Bu amacımızdan hiç uzaklaşmadık, 11 yıl içinde pek çok kere sıkıntılı dönemlerden geçtik fakat yılmadık ve devamlılık esastır diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında aldığımız Covid-19 önlemleri ve uyguladığımız katı kurallarla, pandemide gerçekleşen ilk uluslararası yarış organizasyonunu yaptık. Bu yıl da pandemi koşulları devam ederken bir de üzerine ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları eklendi. Yangınların kontrol altına alınmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu zor günlerde çalışarak, üreterek ve hedefimizden sapmadan ülkemizin hayran bırakan coğrafyasını yerli ve yabancı sporcularımıza tanıtmaya devam edeceğiz. Katılımcılarımıza başarılar diliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TransAnatolia Rally RaidTürkiyeGüzellik
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