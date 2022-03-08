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Trap ve Skeet Milli Takımı, dünya kupasına hazırlanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2022 Salı 10:55
Trap ve Skeet Milli Takımı, dünya kupasına hazırlanıyor

İSTANBUL - Trap ve Skeet Milli Takımı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi atış poligonunda 8-19 Mart tarihlerinde Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek Plak Atışları ISSF Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı  Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, dünya kupasında başarılı olmak için Kocaeli'de kampa girdiklerini söyledi. Trap ve Skeet Milli Takımın 5'i kadın 13 kişilik ekiple kamp yaptığını anlatan Çolakoğlu, "Güney Kıbrıs'ta 8-19  Mart tarihlerinde düzenlenecek dünya kupası yarışları için çalışıyoruz. Bu yarışlar bizim için çok önemli. Bu kupa bir bakıma sporcularımız iyi bir turnuva olacak. Kampa aldığımız ve milli takımımız kadrosunda olan sporcularımız ilerisi için kendilerini test edecekler. Güney Kıbrıs'ta iyi sıralamalar alacağız inşallah" diye konuştu. 

Çolakoğlu, "Trap takımını Ali Emre Güray, skeet takımını ise Duygu Tüzün çalıştırıyor. Her iki takımımızda 5'i kadın 8'i erkek olmak üzere 13 sporcumuz yer alıyor. Tramp milli takımımız 25 Şubat'tan beri Kocaeli'de kamp yapıyorlar. Skeet ekimiz ise 1 Mart'ta kampa girdiler. Tramp sporcularımızın kampı sona erdi. Skeet kampı ise bundan 3 gün sonra. Çünkü Güney Kıbrıs'ta yapılacak Trap müsabakaları daha erken başlayacak'' dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trap Ve Skeet Milli TakımıDünya Kupası
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