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Türk girişimciler FIFA 2022 Dünya Kupası için taraftar mobil uygulaması geliştirdi

Topluluklara özel mobil etkileşim uygulaması girişimi intouch, Katar’ın FIFA 2022 Dünya Kupası ev sahipliği süreciyle başlayan taraftar mobil uygulamasını geliştirdi. Taraftar anlamına gelen ‘Jamaheer’, bugüne kadar 97 ülke tarafından indirildi. 2023 Asya Kupası’nda da kullanılacak uygulama ile ‘intouch’, taraftar mobil uygulama konusunda global bir teknoloji girişimi olmaya hazırlanıyor.

09 Aralık 2022 Cuma 10:40
Türk girişimciler FIFA 2022 Dünya Kupası için taraftar mobil uygulaması geliştirdi

Jamaheer, futbolseverlerin 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili her türlü bilgiye anında ulaşmasını sağlıyor. Uygulama, taraftarları fikstürü, maç ve futbolcu istatistiklerini, haber ve etkinlikleri yakından takip edebilecekleri dijital bir çatı altında bir araya getiriyor. İngilizce ve Arapça dil seçenekleri ile taraftarları ortak noktada buluşturuyor.


YORUMLAR VE PAYLAŞIMLAR ÜZERINDEN ETKILEŞİME GEÇİLEBİLİYOR


Uygulamada taraftarlar paylaşım, yorum, beğeni ve anketlerle futbol coşkusuna katkıda bulunabiliyor. Kendilerine özel profil sayfaları oluşturarak, fotoğraf, video paylaşımları yapabiliyor, diğer taraftarlarla yorumlar ve paylaşımlar üzerinde etkileşime geçebiliyor. Bu sayede alışkın oldukları sosyal medya deneyimleri ile futbol dikeyinde eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorlar.


Uygulama sayesinde dünyanın dört bir yanından futbol taraftarları dijital platformda birbirlerine ulaşabiliyor. Dünya Kupası müziği içeren anlık gol bildirimleri ile taraftarlara futbol heyecanını saha dışında da yaşatıyor. Ayrıca her gün düzenlenen yarışmalarla taraftarlar futbol bilgilerini kanıtlayıp, ödül kazanabiliyorlar. Aynı zamanda kupa boyunca sadece maç takibi değil, Katar’da gerçekleşecek etkinliklerden de haberdar olmaları sağlanarak uçtan uça bir taraftar deneyimi sunuluyor.


SIRADA, 2023 ASYA KUPASI VAR


Globalleşme için önemli bir kaldıraç olan Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’na dahil edilen 15 girişimden biri olan ‘intouch’, Avrupa’da Ingiltere’de büyüme yolunda somut adımlarla ilerliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası süreciyle lanse edilen Jamaheer uygulaması, Katar Aspire Zone inisiyatifiyle 2023 Asya Kupası’nda da spor taraftarlarını bir araya getirmeye devam edecek. Böylece, bölgesel ve global spor organizasyonlarının en önemli taraftar mobil uygulamasını geliştiren ‘intouch’, spor endüstrisinde dijital dönüşümün öncü teknoloji girişimi haline geliyor.


“TEK YÖNLÜ ILETIŞIMIN KIRILDIĞI, SPOR DIKEYINDE UÇTAN UCA DENEYIM SUNAN BIR MOBIL TARAFTAR UYGULAMASI GELIŞTIRDIK”


intouch Kurucu Ortağı ve CEO’su Seçil Kavaş Akköse, “Bir Türk teknoloji girişimi olarak, Katar’a dünya çapında kullanılacak kalıcı bir taraftar mobil uygulaması geliştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Tek yönlü iletişimin kırıldığı, taraftarların birbirleriyle etkileşime geçebildikleri, spor dikeyinde uçtan uca taraf deneyimi yaşayabildiği bir uygulama yarattık. Toplulukların gücünün farkındayız. Günümüz dünyasında, dağınık toplulukları mobil bir uygulamada dijital ortamda bir araya getirip, alışkın oldukları sosyal medya deneyimleri ile destekliyoruz. FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Asya Kupası için çalışacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Taraftar mobil uygulaması olarak global bir Türk teknoloji girişimi olma hedefindeyiz” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 09.12.2022 10:42
Anahtar Kelimeler:
FIFA 2022 Dünya KupasıFutbolTaraftarMobil UygulamaJamaheer
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