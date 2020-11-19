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Türk güreşinin acı günü

Türk güreşininin önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Bursa'da 66 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 12:04
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Türk güreşinin acı günü

Reşit Karabacak'ın vefatıyla ilgili Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe İzmir'de 19 yaşındayken başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan 1 yıl sonra, serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra milli güreş takımının antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan Karabacak geçtiğimiz gece de kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Türk güreşine büyük hizmetleri dokunan Reşit Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz."

Reşit Karabacak'ın cenazesinin bugün Bursa Merkez Dikkaldırım Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Reşit KarabacakGüreşVefatGüreşçi
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