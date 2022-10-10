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Türk satranç tarihinde bir ilk

Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda Kırmızı, Beyaz ve Anadolu olmak üzere 3 takım halinde yarışan Türkiye Satranç Milli Takımı, Türkiye-Kırmızı Takımı ile satranç tarihinde ilk kez Olimpiyat şampiyonu oldu. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:06
Türk satranç tarihinde bir ilk

23 ülkeden 34 ülke takımının yarıştığı turnuva boyunca başarılı bir performans gösteren Türkiye-Kırmızı Takımı, 8'inxi turda oynadığı Özbekistan-2 maçında aldığı 4-0'lık galibiyetiyle son tur öncesi Olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti. GM (Büyük Usta) Cemil Aghamaliyev kaptanlığında; FM (FIDE Ustası) Eray Kılıç, FM Hasan Hüseyin Çelik, FM Taha Özkan, WFM (Kadın FIDE Ustası) Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan Türkiye-Kırmızı Takım, İngiltere, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Küba ve İran'ın takımları karşısında gösterdikleri performans ve aldıkları başarılı skorlarla olimpiyatların yıldızı olmayı başardı. 

SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANI TULAY: ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ

Türk satranç tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu olduklarına dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Tulay, "Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran, müthiş bir başarıya imza atan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Otoritelerin de gözdesi olan gençlerimiz tüm maçlarda liderliklerini korudular ve son tur öncesi şampiyonluklarını garantileyerek tarihi bir gurur yaşattılar" dedi. 

"TÜRK SATRANCI GENÇ USTALARI İLE BÜYÜMEYE, GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"

Son yıllarda genç millilerin üst üste büyük başarılara imza attığını belirten Tulay, "Teknik ekibimiz başta olmak üzere şampiyon olan ve müthiş bir mücadele ile 8 tur boyunca başarıdan başarıya koşan, son tura girerken şampiyonluğu garantileyerek bize muhteşem bir sevinç yaşatan Kırmızı Takım'da yer alan genç millilerimizi gönülden kutluyorum. Turnuva boyunca çok başarılı skorlar aldılar, mücadeleden vazgeçmediler. En zorlu takımlara karşı sergiledikleri performansla satranç otoritelerinin gözdesi oldular. Satrançta bu yaş grubunun en iyilerinin yarıştığı ve satranç otoriteleri tarafından en zorlu yaş grubu olarak tanımlanan bu turnuvada olimpiyat şampiyonu olmayı başaran genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Turnuvaya 3 takımla katıldık. Kırmızı, Beyaz ve Anadolu takımlarımızda yer alan tüm sporcularımız çok iyi maçlar çıkardı. Bu bizim genç milli takımımızın gücünü de sergiliyor. Son yıllarda gençlerimiz avrupa ve dünyada çok büyük başarılara imza attı. Gelecekte genç millilerimizle daha başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk satrancı genç ustaları ile büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONADA 50 ÜNVANLI OLMAK ÜZERE 176 SPORCU YARIŞTI

En zorlu yaş grubu olarak tanımlanan FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda Türkiye adına Kırmızı, Beyaz ve Anadolu takımlarında 15 sporcu yarıştı. Toplam 176 sporcunun yarıştığı turnuvada, 4 IM (Uluslararası Usta), 2 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 25 FM (FIDE Ustası), 4 WFM (Kadın FIDE Ustası), 9 CM (Usta Adayı) ve 6 WCM (Kadın Usta Adayı) olmak üzere 50 unvanlı sporcu da mücadele etti.

FM Serkan Yeke kaptanlığındaki Türkiye-Beyaz Takım'da; FM Zeki Berke Çaputçuoğlu, FM Yankı Taşpınar, FM Arda Çamlar ve Zümra Meryem Alagöz mücadele ederken,  FM Doğa Cihan Göksel kaptanlığındaki Anadolu Takımı'nda ise FM Adar Tarhan, Yağız Çınar Akın, CM Efe Metehan Yavuz, Dila Baloğlu ve WCM Gülcan Sena Kayış yer aldı. 

1-11 Ekim tarihlerinde Nahçıvan'da gerçekleşen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda tüm dereceler, oynanacak son tur maçlarının ardından belirlenecek. 

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Türkiye-Kırmızı Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında “Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Türkiye-Kırmızı Takımı’nı kutluyorum. Elde ettikleri tarihi olimpiyat şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SatrançTürkiyeAzerbaycanNahçıvanFIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarışampiyon
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