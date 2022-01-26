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Türk sporunda ilki yaşatan Furkan Akar, Kış Olimpiyatları için Çin'e gitti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 15:34
Türk sporunda ilki yaşatan Furkan Akar, Kış Olimpiyatları için Çin'e gitti

ERZURUM - Kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran ve tarihe geçen milli sporcu Furkan Akar, memleketi Erzurum'dan alkışlarla Pekin'e uğurlandı.

Çin'in Pekin kentinde 4- 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Furkan Akar (19) memleketi Erzurum'dan ailesi, arkadaşları ve spor temsilcileri tarafından uğurlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Furkan Akar, bu sporu 12 yıldır yaptığını söyledi. 


 

FURKAN AKAR: GÜZEL SONUÇLARLA DÖNECEĞİZ

Yaklaşık 7 yıldır milli takımda yer aldığını ifade eden Akar, "Buralara gelmek hiç kolay olmadı ve zor bir süreç geçtik. İnşallah desteklerle, dualarla, güzel sonuçlarla döneceğiz. Bu duyguyu anlatamam çok başka bir şey çünkü çok gurur verici tüm hayatım değişti. Türk bayrağını ilk defa bu branşta orada dalgalandırmak bambaşka bir şey.  Güzel bir yol izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

BİRDAL ÖZTÜRK: MADALYA BEKLİYORUZ

Genç oyuncuyu uğurlamak için hava limanına gelen Gençlik Sor İl Müdürü Birdal Öztürk, kış sporlarına ev sahipliği yapan ülkemizin en önemli illerinden biri olan Erzurum'da ilk defa shottrack branşında bir sporcuyu kış olimpiyatlarına göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Öztürk, "İlimizde yapılmış olan bu tesislerin ne kadar önemli olduğu ve ürünlerini vermeye başladığını görüyoruz. Furkan bunların bir tanesi ve kış olimpiyatlarında belki de bizim görmediğimiz bir tablo, shottrack branşında Türk bayrağı. İlk defa göreceğiz ve inanıyoruz ki sporcumuz da ülkemize bir madalya getirecek. Kendisine çok güveniyoruz. Ben inanıyorum ki Erzurum bu madalyayla bir şekilde buluşacak. İnşallah bunu Furkan başarır. Furkan'ı hep beraber olimpiyatlara uğurluyoruz. Kendisine çok güveniyoruz. Madalyayı bekliyoruz" dedi.

ARTUR SULTANGALİYEV:  TÜRKİYE ADINA İNŞALLAH GÜZEL BİR YARIŞMA OLACAK

Antrenör Artur Sultangaliyev, "Sürat pateni branşında ilk kez olimpiyatlara katılacağız. Bu tarihte ilk defa, umarım sporcumuz Furkan ile iyi sonuçlar alacağız. Türkiye adına inşallah güzel bir yarışma olacak" diye konuştu.

YAVUZ AKAR: FURKAN BAŞARILI OLACAK 

Furkan'ın babası Yavuz Akar oğlunu yaşattığı bu gururdan dolayı tebrik etti. Bunun büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan baba Akar, "Furkan ilk oldu. Umarım bundan böyle arkasından daha çok sporcu gelecek. Furkan ilk olacak ve inanıyorum ki, bunu başaracak inşallah" açıklamasında bulundu.

Oğlun sarılan anne Birgül Akar da Furkan'ın olimpiyattan madalya ile döneceğine çok inandığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Sporunda Ilki Yaşatan Furkan AkarKış OlimpiyatlarıÇin
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