Türkiye - Çekya: 2-1

13’üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.
31’inci dakikada Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
56’ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutunda yerden seken top kaleci Doğan’dan da sekerek ağlara gitti: 1-1.
66’ncı dakikada Cenk Özkacar’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
70’inci dakikada Cengiz‘in vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Çalhanoğlu, plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
89’uncu dakikada Eren’in pasıyla ceza alanında buluşan Berkay’ın vuruşu auta gitti.
Karşılaşma milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA