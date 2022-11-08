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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Soğanlı Vadisi'nde ilk kez yapılacak

08 Kasım 2022 Salı 12:58
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Soğanlı Vadisi'nde ilk kez yapılacak

KAYSERİ - Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 19-20 Kasım tarihlerinde Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Soğanlı Vadisi’nde ilk kez yapılacak.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 19-20 Kasım tarihlerinde Kapadokya’da yer alan Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 4’üncü Ayak yarışları düzenlenecek. “Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla düzenlenecek organizasyon için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek açıklamasında, “Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verip çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk büyük organizasyonumuzu spor, sanat ve kültürü bir araya getirerek yapacağız. Bu bir başlangıç ve devamında da Soğanlı Vadisi hem ulusal hem de uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak.  Bu adımlarla birlikte ülkemizin ve dünya turizmine yeni bir destinasyon kazandıracağız” dedi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasıyla birlikte, adrenalin ve doğa tutkunlarını Kayseri’de bir araya getireceklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç ise “İlimiz ve özellikle Soğanlı Vadisi bir birinden eşsiz doğal bir güzelliğe sahip. Vadi içerisinde yer alan tarihi ve doğal yapılar keşfedilmeyi bekliyor. İlk kez yapılacak organizasyonla tanıtım çalışmalarına start veriyoruz. Hem spor hem de sanatı Soğanlı Vadisi’nde buluşturacağız. 7’den 70’e herkesi bu heyecana ortak olamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kayseri yarışları; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, Gençler, Veteranlar ve Kadınlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve İki Çeker sınıflarında yapılacak. Zorlu engellerle dolu yarışlar, 19 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışı ile start alacak. 20 Kasım Pazar günü ise heyecan dolu yarış, sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla olan kıyasıya mücadelesine şahitlik edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Enduro Ve ATV ŞampiyonasıSoğanlı Vadisi
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