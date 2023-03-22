Türkiye Futbol Federasyonu, liglerde küme düşecek takım sayılarını karara bağladı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hakları baki kalmak kaydıyla çekilen takımlardan dolayı Süper Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'den 4 yerine 2'şer takımın küme düşeceği belirtildi.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'le ilgili alınan kararlar şu şekilde:

"TFF Yönetimi Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak; Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Adıyaman Futbol Kulübü ve Diyarbekirspor'un TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) TFF 3. Lig'e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 3. Lig'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün TFF 3. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine karar verilmiştir."