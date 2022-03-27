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Türkiye, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci oldu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 18:01
Türkiye, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ikinci oldu

ANKARA, (DHA) - Şampiyonanın son gününde 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş gümüş; kadınlar 48 kiloda Çağla Serdar, bronz madalya kazandı.

Gençler Avrupa Kupası’nın son gününde milli judocular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile kapanışı yaptı. Ülke sıralamasında ise Türkiye, toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile 2'nci basamakta yer aldı. Son gün karşılaşmalarında; kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş gümüş; kadınlar 48 kiloda Çağla Serdar, bronz madalyanın sahibi oldular. 

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, ilk turda Romen, çeyrek finalde Çek rakiplerini ipponla yendi. Azak, yarı finalde Bulgar rakibini waza-ari ile yenerek finalde İsveçli Tara Babulfath’a rakip oldu. Altın madalya müsabakasında rakibini ipponla (3 shido) yenen Merve Azak sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

57 kiloda Ayşenur Karadağ ilk turda Kosovalı, ikinci turda İsrailli, çeyrek finalde Yunan ve yarı finalde Fransız rakiplerini ipponlarla yendi ve finalist oldu. Karadağ, altın madalya maçında Kosovalı Fationa Kasapi’ye yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 

90 kiloda Cem Ata Demirtaş, ilk turu bay geçti. 2'nci turda Yunan, çeyrek finalde Kazak, yarı finalde İngiliz rakiplerini ipponladı. Finalde İsrailli Roy Sivan’a yenilen judocu, gümüş madalyada kaldı. 

48 kiloda Çağla Serdar, bronz madalya karşılaşmasında, Çek Tereza Bodnarova’ı altın skorda ipponla yenerek 3'üncülük kürsüsünde yerini aldı.

100 kiloda Sidar Akkuş, bronz madalya müsabakasında Kazak Zhurkamyrza Shukurbekov’a; +100 kiloda Tunahan Tutar, 3'üncülük karşılaşmasında Fransız Guylan Alleyne’ye yenildiler ve beşinci oldular. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGençler Avrupa Judo KupasıIkinciYunanistanAtinaYeni Çağrı
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