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Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 14:45
Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak

ANKARA - Türkiye, Teplice kentinde 9-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında 8 kadın ve 10 erkek judocu ile temsil edilecek.

Judoda Ümit Milli takım kafilesi, Teplice kentinde yapılacak Avrupa Kupası müsabakalarının hazırlıklarını tamamladı. Samsun’da son çalışmasını yapan Erkek Ümit Milli Takımı bu akşam; Kadın Ümit Milli Takımı ise yarın sabah hava yoluyla Çekya’ya gidecek. Teplice kentinde 9-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak müsabakalara, 29 ülkeden 238’i kadın, 351’i erkek judocu kayıt yaptırdı. Milli judocuların maç programı şöyle:

9 NİSAN CUMARTESİ:

Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Buse Uykun, 48 kiloda Merve Nur Alkış, 52 kiloda Şeyma Yıldırım;

Erkekler: 55 kiloda Berkay Aydın, 60 kiloda Hilmi Mucık, 66 kiloda Bekir Tuna Seymen.

10 NİSAN PAZAR

Kadınlar: 63 kiloda Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, 70 kiloda Hatice Koçyiğit;

Erkekler: 73 kiloda İsmail Durbak ve Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş ve Fatih Dursun, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümitler Avrupa KupasıMüsabakaTürkiye
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