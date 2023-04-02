Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 1 metre 21 santim boyundaki Kader Kaplan, Türkiye şampiyonluğu yaşadığı halterde milli sporcu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

02 Nisan 2023 Pazar 17:48
0 Okunma
Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor

Amasya

Okul taramaları sırasında 5 ay önce Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Halter Antrenörü Halil Kurtcu tarafından yeteneği fark edilen 15 yaşındaki Kader Kaplan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mart'ta düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü eşliğinde şehir stadyumundaki halter salonunda antrenmanlarını sürdüren Kader Kaplan'ın hedefi, milli formayı giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek.

"Hedefim milli takıma girebilmek"

Kader Kaplan, AA muhabirine, hedeflerine ulaşmak için antrenmanlarını hiç aksatmadığını ve kendisini geliştirmek için gayret gösterdiğini söyledi.

Engelli tüm bireylere spor yapmayı öneren Kaplan, "Türkiye şampiyonluğu benim için de sürpriz oldu. Yapamayacağımı düşünüyordum. Benim gibi engelli bireyler 'Başaramayacağım.' demesinler ve muhakkak spora yönelsinler. Şu an Türkiye birincisiyim. Hedefim milli takıma girebilmek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Kurtcu: "Kader çok hırslı çalışıyor"

Antrenör Halil Kurtcu, öğrencisi Kader Kaplan'ın gayretli ve istekli olduğunu, kendisini daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Özel çocukların şampiyonluklarından büyük mutluluk duyduklarını belirten Kurtcu, şunları söyledi:

"Türkiye şampiyonu olduk. Bundan sonraki hedefimiz milli takım, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu. Kader çok hırslı çalışıyor, bir şeyleri başarmayı istiyor. Yarışmada kendisi gibi bireylerle karşılaştığında daha fazla azimle çalışmaya başladı. Kader gibi engelli kardeşlerimiz spora yönelsinler. Önleri çok açık. Hayatları çok farklı yerlere taşınacak. Biz buradayız, onlar için varız. Onlarla başarılar elde etmek istiyoruz."

Anne Selda Çetinkaya da kendisi gibi engelli olan kızının başarısıyla gurur duyduğunu, halter sayesinde öz güveni yerine gelen kızının her anında yanında olacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Engelli HalterciMilli Forma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi
TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans