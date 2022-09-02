Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor

ANTALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.



Kaş'ta 4 gün sürecek şampiyona, İnceboğaz mevkiinde yapılıyor. Şampiyonada gençler, masterlar ve büyükler dalında 52 sporcu madalya için mücadele edecek. Yarışmalar, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) dallarında gerçekleştiriliyor.



İlk gün yapılan paletli sabit ağırlık (CWT) kategorisi yarışmalarında 13'ü kadın, 39 sporcu yarıştı. Kadınlarda birinciliği 91 metre ile Spor Toto Kulübü'nden milli rekortmen sporcu Şahika Ercümen, ikinciliği 62 metre ile Çanakkale GSK'den Yasemin Ulucan, üçüncülüğü de 46 metre ile ODTÜ SAS Kulübü'nden Bilge Çingiray kazandı. Erkeklerde ise birinciliği 88 metre ile Çanakkale GSK'den Rüstem Derin, ikinciliği 77 metre ile Çanakkale GSK'den Mete Mor, üçüncülüğü de 60 metre ile Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Ahmet Barış Kahraman kazandı. Rüstem Derin'in derecesi yeni Türkiye rekoru oldu.



Master kadınlar dalında birinciliği 40 metre ile Gençlik ve Spor Kulübü'nde Birgül Erken kazandı. Master erkeklerde birinciliği 51 metre ile Mersin Dalış Merkezi'nden Birol Özbek kazandı. Genç kadınlarda birinciliği 33 metre ile Neptune Spor Kulübü'nden Toprak Toprak, genç erkeklerde de birinciliği 33 metre ile Neptune Spor Kulübü'nden Can Yurteri kazandı.