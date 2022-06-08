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Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği 2022 Türkiye Windsurf Slalom Ligi Şampiyonası İzmir Foça'da yapılacak ilk ayak yarışları ile başlayacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Haziran 2022 Çarşamba 18:41
Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

FOÇA, (DHA)- Yenifoça parkurunda yapılacak yarışlarda dünya şampiyonları ve şampiyonalarda dereceye girmiş genç sporcular da yer alacak. Yenifoça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlara 15 kulüp ve 100'e yakın sporcu katılacak. Yenifoça parkurunda gerçekleştiriklecek ilk ayak yarışlarını 4 -7 Ağustos tarihinde Urla Torasan'da yapılcak 2'nci ayak yarışları izleyecek. TYF Türkiye Windsurf Slalom Ligi, 24-28 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı parkurunda gerçekleştirilecek 3'üncü ayak yarışları ile tamamlanacak. Yenifoça

Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Nadir Nizam,"Organizasyonda U21 Dünya Şampiyonu Cengizhan Doğan,  U17 Dünya Şampiyonu Ömer Üçer, U15 Dünya Şampiyonu Tan Tandoğan gibi isimler yer alacak. Bu sporcuların katkılarıyla Yenifoça'da şampiyona büyük bir heyecan kazanacak" dedi.

Nadir Nizam, tüm sporseverleri Yenifoça'daki görsel zenginliği yüksek ve heyecanlı yarışları izlemeye davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Windsurf Slalom LigiFoçada BaşlıyorYeni Çağrı
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