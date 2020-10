Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında

İSTANBUL - 3'üncü Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alan milliler 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puan toplarken İngiltere 19 puan topladı ve grup lideri konumunda.



GÜVEN YALÇIN: TÜRKİYE İÇİN SAHAYA HER ŞEYİMİ KOYMAK İSTİYORUM



Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaşlı Güven Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz. Benim için öncelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.



TÜRKMEN: MİLLİ TAKIMDA GÜZEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ



Ümit Milli Takım'daki ortamında güzel olduğuna vurgu yapan Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, "Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Takım arkadaşlarımızın da desteğiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Son maçımızı da çok iyi bir oyunla kazanıştık. Şimdi önümüzde İngiltere maçı var oraya odaklanacağız" dedi.



TAGİR: ÜLKEMİZİ MİLLİ TAKIMDA TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR



Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren M.Başakşehir'in 17 yaşındaki futbolcusu Ravil Tagir ise "Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı. Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.



KAPACAK: MİLLİ TAKIMI ÖZLEMİŞTİM



Uzun zaman sonra milli takıma çağrıldığını söyleyen Bursasporlu Burak Kapacak, "Milli takıma gelmeyeli uzun zaman olmuş, özlemişim milli takımı. Milli formayı giymek çok önemli ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.