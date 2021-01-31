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Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 tamamlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 19:49
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Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği

Bu arada Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 90'ıncı dakikasında yaşanan sakatlığın ardından maçın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu önünde bulan ve rakip kaleye yönelen Okan Derici, Ümraniyespor'u 90'ıncı dakikada 2-1 öne geçirdi. Daha sonra iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Tartışmaların sonrası Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla fair-play ruhuna uyacak bir gol gerçekleşti. 90+8'inci dakikada yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirdi: 2-2.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye SporYılport Samsunspor
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