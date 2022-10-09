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Ümraniyespor - Kayserispor: 2 - 2 

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e, Ümraniyespor ise 3'e yükseltti.

09 Ekim 2022 Pazar 17:03
Ümraniyespor - Kayserispor: 2 - 2 

Ümraniyespor - Kayserispor: 2 - 2 

İSTANBUL,(DHA)- 

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Serkan Göksu (Dk. 46 Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Mrsic) Onur Ayık (Dk. 83 Del Valle), Umut Nayir

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 67 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 67 Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Glumac (Ümraniyespor) - Dk. 25 Cardoso, Dk. 64 (P) Mensah (Kayserispor) 

SARI KARTLAR: Sackey, Oğuz Gürbulak, Gheorghe (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Glumac (Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor, 25'inci dakikada Cardoso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 48'inci dakikada Umut Nayir ve 59'uncu dakikada Glumac'ın golleriyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk ekipte Mensah, 64'üncü dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e, Ümraniyespor ise 3'e yükseltti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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