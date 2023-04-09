Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.

09 Nisan 2023 Pazar 12:03
0 Okunma
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
İstanbul

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son 5 haftada hanesine 9 puan yazdıran İstanbul temsilcisi, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Geride kalan 26 maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ümraniyespor'da savunmanın önemli isimlerinden Tomislav Glumac, sarı kart cezası nedeniyle Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Kart sınırındaki Isaac Sackey ve Valentin Gheorghe, bu maçta kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da karşılaştığı mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HangiKrediÜmraniyesporSüperTotoSüperLigYukatelKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Trabzonspor deplasmanda yenildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans