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Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2022 Perşembe 16:21
Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Aysal, "Mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray’da olağanüstü genel kurul 23 Nisan Cumartesi günü, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci toplantı 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal, yaptığı yazılı açıklama ile gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmayacağını belirtti. Ünal Aysal'ın açıklaması şu şekilde: "Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.

Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık. Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ünal AysalAdayGalatasaray
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