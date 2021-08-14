Ünal Karaman: Biz hazırız

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, futbol camiası için yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah herkesin beklediklerine cevap alabileceği bir sezon olur. Bizim açımızdan da baktığımızda sporun ruhuna yakışır biçimde tavır ve davranış biçiminde olan kazasız belasız geçen, hak edenin hak ettiği bir lig olarak yüz akıyla tamamlamayı nasip etsin herkese" dedi.

Türk futbolunda her geçen gün bazı şeylerin zorlaştığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olup tüm üye ülkelere gönderdiği kriterler var. UEFA, altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü kriterler getirir ama bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum, bir hoyratlığımız var. Ben bu ülkeye kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Birilerinin ne yaptığından ziyade ülkemin kaynaklarının daha bilinçli daha mantıklı ve daha akılcı bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum. Genel manada bazı konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyorum" diye konuştu.

"UMUYORUM HAYAL KIRIKLIĞI OLMAZ"

Ünal Karaman, kulüplerin transfer döneminde büyük bütçelerle kadrolarına kattığı oyuncuların ülke gelişimine katkı sağlamasını temenni ederek, "Umuyorum hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta biz de bu gemideyiz ve biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor" şeklinde konuştu.

Transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda kulüp bünyesindeki profesyonellerin çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Karaman, çalışmaların kulübün gerçekleriyle örtüşecek şekilde özellikle genç oyunculardan oluşan bir transfer politikasıyla sürdürüldüğünü söyledi.

"İHTİYAÇ HALİNDE TAKVİYE YAPARIZ"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, ihtiyaç duymaları halinde takıma transferde gerekli takviyelerin yapılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah arkadaşlarımız fazla takviyeye ihtiyaç duymadan bizlerin ve kendilerinin beklentilerini saha içinde karşılarlar. Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz. Hazırlık döneminde kendimizi test edebileceğimiz takımlarla oynayamadık. Bizim artımız geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu korumak, kadromuzun sınırlarının nereye kadar gidiyor olduğunu bilmek ve 3-4 oyuncumuz dışında iyi bir kamp dönemi geçirmek. Geleceğe daha güvenle daha umutla bakıyoruz. Derler ya, 'Herkes rakibinin yumruğunu yiyene kadar en güçlüsününkini kendisininki zannedermiş' diye. Biz iyi hazırlandık, yumruğumuzu da sıktık, inşallah iyi olur."

İLK RAKİP ANTALYASPOR

Süper Lig'de üst üste 5'inci sezonunu geçirecek Göztepe, maratonun ilk maçına yarın Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Antalya Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlere hasret kalan futbolseverler, aşılarını tamamlamaları koşuluyla statlara dönmeye hazırlanırken, deplasman tribünlerine ise seyirci alınmayacak.

Göz-Göz, yeni sezon öncesi kadrosundan Alpaslan, Zulj, Diabate, Esiti, Burak Süleyman, Gassama, Napoleoni, Tripic'le yollarını ayırırken, A takım için Altınordu'dan stoper Kahraman, Gent'ten stoper Arslanagic, Kiel'den sol kanat Makana Baku, Gil Vicente'den sağ kanat Lourency, Rakow'dan ofansif orta saha Tijanic, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Çankaya'yı renklerine bağladı. Gurbetçi stoper Şefik Abalı, Menemenspor'dan defans oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel gibi geleceğe yatırım olarak alınan gençler kiralık yollandı.