Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5'inci kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, "35. yılımızda sezona başlarken 5 kupa hedefi koymuştuk. Allah nasip etti, 5 kupanın 5'ini de aldık. Bugün CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bir yıldız daha aldık. Gururluyuz. Türk voleyboluna, kadın voleyboluna hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Bu başarıyı Türk halkına armağan ettiklerini ifade eden Üstünsalih, "Türk kadın voleybolu dünyada ses getiriyor. Gördüğünüz gibi CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Bunun arkasında ciddi bir altyapı var. Ekip çalışması ve ruhu var. Türk kadınına fırsat verildiği zaman neler yapabileceğinin bir göstergesi var. Bütün spor branşlarında bu katkıyı sunmalıyız. Fırsat vermeliyiz. Başarılar bir günlük değil, bir çalışmanın ürünü. Bunları yaparsak, Türk sporu layık olduğu yere gelir. Çok mutluyuz. Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ediyorum. Biz de VakıfBank olarak bu başarı ve gururu Türk halkına armağan ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.