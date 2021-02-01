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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ikinci etabında sahne alıyor

İSTANBUL - CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup olarak kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Covid-19 salgını nedeniyle bu sezon iki ayaklı turnuva formatında oynanan 2021 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci ayak maçlarına Polonya'da çıkıyor. Bulgaristan'da oynanan C Grubu ilk ayak maçlarının üçünü de kazanarak, grupta dokuz puanla zirvede olan sarı-siyahlılar, Polonya'daki ilk maçında yarın TSİ 20:00'de ev sahibi LKS Commercecon Lodz'la karşılaşacak. Bir sonraki gün TSİ 20:00'de Fransa ekibi ASPTT Mulhouse VB'yle oynayacak olan sarı-siyahlılar, gruptaki son maçında 4 Şubat Kasım Perşembe günü aynı saatte Bulgaristan takımı VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek. Üç maçta Lodz Spor Arena'da oynanacak. 

GUIDETTI: YÜKSEK SEVİYEDE MAÇ OYNAMAYI ÖZLEDİK

CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçını da kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, ''Öncelikle yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Yaklaşık bir buçuk aydır tek maç oynadık, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la karşılaştık. Takımım yüksek seviyede maç oynamayı özlüyor, yüksek seviyeli rekabeti özlüyor. Bu yüzden Polonya etabı için çok heyecanlıyız. Grupta en iyi takım olduğumuzu biliyoruz ama rakiplerimiz gerçekten çok iyi voleybol oynuyor. Bu yüzden her maçta çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Lodz'a karşı kazanmak kolay olmayacak. Aynı şekilde Mulhouse ve Plovdiv'e karşı kazanmak da kolay olmayacak. Bu rekabeti dört gözle bekliyoruz'' dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUZ

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni pandemi nedeniyle farklı bir formatta oynuyoruz. Bulgaristan'da oynadığı ilk üç maçı kazanarak, gruptan çıkmak adına önemli avantaj elde ettik. Şimdi de Polonya'da bu avantajı koruyarak önümüzdeki üç maçı da kazanıp, gruptan lider çıkmak istiyoruz'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankŞampiyonlar Ligi
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