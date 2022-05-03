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VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mayıs 2022 Salı 22:32
VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi

SALON: VakıfBank Spor Sarayı 

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut 

FENERBAHÇE OPET: Mina Popovic 4, Melissa Vargas 23, Meliha İsmailoğlu 6, Eda Erdem Dündar 7, Naz Aydemir Akyol 2, Arina Fedorovtseva 17, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 1, Cansu Çetin 1 

VAKIFBANK: Michelle Bartsch-Hackley 6, Kübra Akman 10, Cansu Özbay 1, Gabi 14, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 27, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 1 

SETLER: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20 

SET SÜRELERİ: 100 dakika (22’, 25’, 25’, 28’) 

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1’e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla yeniden öne geçti. Son sete 4-0’lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı. 

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00’de başlayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankFenerbahçe OpetVoleybolSultanlar Ligi
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