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VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 

VakıfBank - Mert Grup Sigorta: 3-0

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Şubat 2022 Pazar 16:38
VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6, 

MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak 2, Merve Cepni 1

SETLER: 25-12, 25-19, 25-28

SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi 20'nci haftasında VakıfBank, konuk ettiği Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu sonuçla tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6'dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19'luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı. VakıfBank'ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 27 Şubat Pazar 16.00'da Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankMert Grup SigortaVoleybolKadın
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