Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

6'ncı dakika ceza sahasında topla buluşan Efkan'ın ortasında iyi yükselen Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12'nci dakikada Caner Erkin'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

17'nci dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Candeias attığı derin pas ile Efecan Karaca savunma arkasında topla buluştu. Efecan, kaleci ile karşı karşıya olduğu pozisyonda topu sol tarafta bulunan Eduardo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karacı'nın ara pasında defans arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu, kaleci Viviano'yu çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

39'uncu dakikada Caner Erkin'in sağ taraftar kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56'ncı dakikaya girerken Vavacars Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Alanyaspor atağa çıkmak isterken Ozdoev'in müdahalesi ile topu kapan Diagne'nin pasında Ceza sahasında topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-2.

68'inci dakikada hızla gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Leroy Fer'in ayağı kaydı ve topa vuramadı.

70'inci dakikada Alanyaspor farkı terkardan 2'ye çıkardı. Savunma arkası atılan topla ceza sahasının sağ kenarında buluşan Candeias'ın ortasında altıpasın hemen gerisinde Wilson Eduardo meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

72'nci dakikada Vavacars Fatih Karagümrük farkı tekrardan 1'e indirdi. Caner Erkin'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Biraschi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

90+3'üncü dakikada Alanyaspor 4'üncü golü bularak farkı yeniden 2'ye çıkardı. Oussama Targhalline'nın pasında ceza sahası dışında aldığı topu sürerek kale önüne kadar gelen Erencan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

Mücadele Alanyaspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.