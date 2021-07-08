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Vitor Pereira: Futbol kariyerinizin kıymetini bilin 

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Vitor Pereira’dan oyuncularına reaksiyon talimatı geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:40
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Vitor Pereira: Futbol kariyerinizin kıymetini bilin 

Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Maç esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini ancak topu kaybedince mutlaka reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için bir hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti. Bu doğrultuda agresif bir takım olmaları gerektiğini sarı-lacivertli ekibe anlatan Pereira, aynı zamanda keyif de almaları gerektiğini söyledi.

Pereira, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" sözleri ile antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken; oyuncular da hocalarına alkışlarla karşılık verdi. 

DHA

Son Güncelleme: 08.07.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolVitor Pereira
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