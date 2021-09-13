Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1443.94
ALTIN
486.76
DOLAR
8.4592
STERLİN
11.7033
EURO
9.9814
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...

Vitor Pereira: Her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:48
0 Okunma
Vitor Pereira: Her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek hırslı oyundan dolayı öğrencilerine teşekkür etti. Altay Bayındır ile de görüşme yapan Pereira, moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, dün akşam evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, yaşanan puan kaybı camianın canını sıktı. Milli maç dönüşü yorgun oyunculara ve yaşanan sakatlıklara rağmen istekli görüntü veren sarı-lacivertli ekip, iki puan kaybetse de hırslandı. Sabah saatlerinde Samandıra'da kahvaltıda bir araya gelen sarı-lacivertli oyuncular, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardılar. 

PEREIRA: ZAMAN ZAMAN PUAN KAYIPLARI NORMAL

Sivasspor maçının ardından soyunma odasına giden Vitor Pereira, öğrencilerinin tek tek elini sıkarak gösterdikleri mücadele hırsından ve son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti. "Biz kazanırken de, puan kaybederken de bir takımız" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok, her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam" dedi.

"MORALİNİ BOZMA, SEN BİZE ÇOK MAÇ KAZANDIRDIN"

Sivasspor karşılaşmasının 42'nci dakikasında kaleci Altay Bayındır'ın topu ayağından kaçırarak rakip oyuncu Henrique'ye yaptığı müdahale penaltı ile sonuçlandı. Mücadelede 1-0 öndeyken penaltı sonrası Sivasspor'un eşitliği yakalamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'a en büyük destek teknik direktör Pereira'dan geldi. Soyunma odasında Altay ile görüşen Pereira, "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" diyerek moral verdi. 

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sezonun ilk 4 haftasındaki sakat oyuncu sayası 11'e yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi, Nazım ve Tisserand adale ve kasık sakatlığı yaşarken, Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık, Pelkas'ın ise omzunda çıkık bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vitor PereiraFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahika Ercümen'den iki altın madalya
Şahika Ercümen'den iki altın madalya
Galatasaray sonunu getiremiyor
Galatasaray sonunu getiremiyor
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans