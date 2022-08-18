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Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi

18 Ağustos 2022 Perşembe 15:09
Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi

ANKARA - Bu yıl 25’incisi Münih’te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Yasmani Copello 400 metre engellide, Tuğba Güvenç ise 3 bin metre su engellide finale kaldı.

“COPELLO VE GÜVENÇ FİNALE, GULİYEV İSE YARI FİNALE YÜKSELDİ”

Münih’teki Olimpiyat Stadı’nda süren 25’inci Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın 400 metre engelli yarı finalinde Yasmani Copello, serisini 49.34 ile galip tamamlayarak finale kaldı. 2016’da Avrupa Şampiyonu, 2018’de Avrupa ikincisi olan Yasmani Copello, 400 metre engellide üst üste üçüncü finalini yarın TSİ 23:00’te koşacak. 3 bin metre su engelli seçmesinde Tuğba Güvenç, 9:31.86 koşarak finale yükseldi. Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev ise seçme serisini üçüncü bitirerek yarı finale adını yazdırdı. Guliyev, hızlı koşulan ilk seride 2:01.59 koşarak yarı final vizesi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasmani CopelloMünihFinalTuğba Güvenç
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