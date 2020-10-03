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Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:57
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Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

MAÇIN ARDINDAN

Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Uzun bir süre deplasmanda mağlup olmadıktan sonra bugün Malatya'da kaybetmek bizi memnun etmedi" diyerek, "Malatyaspor'u tebrik ediyoruz galibiyet için. Genel anlamda sahip olduğumuz oyuncularımızın iyi yönleri bazen ortaya çıkmayabiliyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Yapabildiğimiz en iyi özelliğimiz olan gayretimiz vardı. Oyunumuzu zorladık, ikinci yarı istediğimiz baskıyı da kurduk. Tüm hücum oyuncularımızın sahada olduğu anlarda dahi maalesef o golü atamadık. Tabii ki ligde bununla karşılaşabileceğimizi biliyorduk ama bugün kaybederken açıkçası zayıf yönlerimizi bilip, bugün böyle iyi oynamayarak kaybetmek, kendimizi de görmemizi sağladığı için ve o eleştiriyi kendimize yapmak becerisini gösteriyor. Daha iyi analiz etmemizi sağlayacaktır. Milli maç arasında da bunları da gidererek, daha iyi bir Antalyaspor olarak devam etmek istiyoruz. Ne eksikti? Sahadaki o disiplinimiz. Gayretli olmamıza rağmen pozisyonlarda olan saha içi organizasyonumuz. Kendimize güvenimiz var, açıkçası çok güvenli de bir takımız. Bugün daha fazla konsantrasyondan da sahada istediklerimizi yapamamış olabiliriz, bunu da değerlendireceğiz. Ne olursa olsun Antalyaspor'un sahip olduğu o oyun disiplini, oyunu güzelleştirme, hızlı oyun, oyunun kontrolü, top rakipteyken topa sahip olduğumuzda bile sağlayan özelliklerimiz bugün biraz eksikti" şeklinde konuştu. 

"SADECE HAKEMLERİ ELEŞTİREMEYİZ"

Tamer Tuna, topun oyunda kalma süresiyle ilgili değerlendirme yaparak şunları söyledi:

"Sürekli hızlı oynamak istiyorsunuz. Bu sadece 10'uncu dakikada gol yediğimiz için değil. Oyunun devamıyla da ilgili, öncesiyle de ilgili ama maalesef oyunculara da neden oluyor. Sadece hakemleri eleştiremeyiz. Sürekli duran, sürekli iletişim halinde olunan, konuşmalarla oyunun durduğu, tempo kazanmadığı ve kötü futbolun olduğu günde kaybetmek gerçekten kötü. Bir maç oynatılır, mağlup olabilirsiniz ama oyun kötü. Oyuncular çok iyi değil, kendi takımımım için söylüyorum ama sahada bir teknik adamın memnun olabileceği emin olun hiçbir şey yoktu. Kazansak da zaten böyle bir maçta galip olsam böyle eleştiri yapabilirim. Çünkü topun oyunda kalma süresi belki haftanın en kötüsü olabilir. Çünkü bu kadar oyun durmaz, bu kadar iletişim olmaz, bu kadar faul olduğunda bekletilmez. Açıkçası gerçekten sadece hakemler üzerinden söylemiyorum Alper Ulusoy'a. Buna oyuncular da neden oluyor ama futbol böyle, bunu da engelleyemiyoruz maalesef. Biz bireysel olarak çabalasak da teknik adamlar, oyun böyle gelişiyor Türkiye'de, bunun için de bir eleştiri yapmak istedim."

HAMZAOĞLU: 3 HAFTADIR KAZANAMADIK


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugün önemli bir karşılaşma oynadıklarını ve son 3 haftadır kazanamadıklarını kaydederek, "Antalyaspor geçen sezondan bu yana istikrarlı kadrosunu koruyan ve iyi oynayan bir takımdı. Bugün işimiz zordu ama oyuncularımız iyi konsantre oldu. Aramıza yeni gelen arkadaşların da sahadaki performansları yeni olmalarına rağmen oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçları için başarılar diliyorum" diye konuştu.

"SEMİH VE WALLACE'IN TAKIMA KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Hamzaoğlu, futbolcu Semih Kaya ve Wallace Fortuna dos Santos'un takıma katılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "İkisi de pozisyonlarında tecrübeli oyuncular. Onların duruşu takımdaki diğer oyuncuların duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik bugün sahada, iyi mücadele ettik. Benjamin Tetteh de oldukça iyi performans gösterdi, inşallah bu durumunu daha iyiye giderek devam ettirir. Abdulsamed Damlu'ya da değinmek gerekirse o da iyi çalışıyordu. Herrera üç haftadır çok talihsiz goller yiyince biraz dinlendirelim dedik. Biraz dışarıdan seyretsin, rahatlasın diye Abdulsamed'e bu şansı verdik. O da iyi değerlendirdi, ona da her an hazır olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu performansını sürdürür" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFraport TAV AntalyasporFutbolSüper Lig
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