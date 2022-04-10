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Yeni Malatyaspor küme düşen ilk takım oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında evinde GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 17:06
Yeni Malatyaspor küme düşen ilk takım oldu

MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında evinde GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

9'uncu dakikada Mustafa ceza sahası dışından kaleyi denedi, çerçevenin ortasına yerden giden topu kaleci Okan, iki hamlede kontrol etti. 

13'üncü dakikada Giresunspor savunmasından Perez'in gönderdiği uzun pasta ceza alanı ön çizgisine kadar açılan kaleci Ertaç kafayla uzaklaştırmak istediği top Umut'un önüne düştü. Ceza alanının önünde oluşan karambolde savunmadan dönen topu tekrar alan Umut, penaltı noktasına doğru hareketlendikten sonra sağ alt köşeye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

14'üncü dakikada orta alandan kullanılan serbest vuruşa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Awuku'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 

23'üncü dakikada Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç'ın tek yumrukla istediği gibi uzaklaştıramadığı topa arka direkte Traore, gelişine voleyi vurdu, top ağlara gitti: 0-1.

29'uncu dakikada savunmanın forvet alanına gönderdiği topu Tetteh kontrol etti. Tetteh, ikiye bir pozisyonda ceza alanına sokuldu ve sol ayağıyla kaleyi denedi. Kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.

30'uncu dakikada kısa paslarla organize gelişen Giresunspor atağında sağ kanatta topu alan Hayrullah, ceza alanı ön çizgisindeki Diabate'yi gördü. Topu düzelten Diabate, sağ alt köşeye çektiği şutunda top direği sıyırıp yandan auta çıktı.

42'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kenan'ın ortasına kale alanının önünde bomboş kalan Tetteh kafayı vurdu ancak top Okan'ın kucağına gitti.

43'üncü dakikada ceza yayının gerisinden Dicko'nun çektiği sert şutunda top yandan auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanatta gelişen Giresunspor atağında Traore'Nin ortasına penaltı noktası üzerinden Umut kafayı vurdu. Sol alt köşeye doğru giden topu Ertaç kornere çeldi.

45+1'inci dakikada hızla ceza sahası içerisine giren Mustafa'nın çektiği sert şutunda top üst direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada Giresunspor'da Umut pasını Serginho'ya çıkardı. Serginho da yakın mesafeden bomboş durumda vuruşunu yaptı, top uzak direğin dibinden auta çıktı. 

74'üncü dakikada ani gelişen Malatya atağında Tetteh uzak mesafeden sert şutunu çekti, kaleci Okan köşeye uzanarak topu kornere çeldi. 

Karşılaşma konuk takım GZT Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 

STAT: Yeni Malatya 

HAKEMLER: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç 

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Kenan (Dk.86 Muhammed), Awuku, Campi, Hafez, Azubuike (Dk.90 Barış), Mustafa, Dicko, Donsah (Dk.65 Metehan) (Dk.86 Umut), Nshimirimana (Dk.46 Atakan), Tetteh

GZT GİRESUNSPOR: Okan - Hayrullah, Diarra, Parez, Behich, Traore, Diabate (Dk.88 Sergen), Chiquinho (Dk.74 Muhammed), Flavio, Süleymanov (Dk.67 Sergio), Umut (Dk.88 Balde)

GOLLER: Dk.23 Traore (Giresunspor)

SARI KART: Nshimirimana, Atakan, Hafez (Yeni Malatyaspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigYeni MalatyasporAhmet Çalık SezonuGZT GiresunsporÖznur Kablo Yeni MalatyasporYeni Çağrı
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