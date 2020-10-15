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Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük

Türkiye A Milli Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası özel açıklamalarda bulundu. Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 10:09
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Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük

"YOĞUN BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN İKİNCİ YARISINDAKİ OYUNU İLK YARIDA DA GÖSTERMELİYİZ" 

Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önce baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.  

"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMIYORUM" 

Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama  mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu. 

"AYRILMAK İSTEDİM AMA KULÜBÜM BIRAKMADI"

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşme bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli TakımıAlman Kulübü Fortuna Düsseldorfun Golcü Oyuncusu Kenan KaramanSırbistan
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