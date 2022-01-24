Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret

Giresunspor Tesislerine gelen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Yücel'i GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet karşıladı. Tesisleri gezen ve başkan Karaahmet'ten bilgiler alan Yücel, görüş alış verişinde bulundu, takıma başarılar diledi.

Yücel, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 22'inci haftasında GZT Giresunspor'un deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor maçında Anastasios Bakasetas'ın 2 penaltı atışını kurtaran kaleci Okan Kocuk'la bir araya geldi. Başarılı performansı için tecrübeli file bekçisini kutlayan Yücel, hediye takdim etti.

Yücel, ziyaretinin ardından kulüp binasından ayrıldı.