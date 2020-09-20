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Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
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Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Süper Lig’de ilk haftayı yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor’un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, yeşil siyahlılarda Sacko 68’inci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla iki takım da bu sezon ilk puanını kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:38
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Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

5’inci dakikada Recep Niyaz’ın uzaktan sert şutu savunmaya çarpıp direk dibinden az farkla kornere çıktı. 

7’nci dakikada Lopes’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Recep Niyaz’ın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 

20’nci dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Baker’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Pantilimon güçlükle çıkardı.

24'üncü dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün şutu, kaleci Pantilimon’un kucağında kaldı.  

30’uncu dakikada, Lopes sağ kanattan çizgiye inerek ortaladı. Rodallega’nın gelen ortaya ceza sahası içinde yaptığı şık röveşata vuruş üstten auta çıktı. 

38'inci dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. Ardından VAR’a giderek inceleme yapan hakem Bayarslan kararı iptal etti. 

44’üncü dakikada Abdülkadir’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi. 

46’ncı dakikada Afobe’nin pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

51’inci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahasında topuğuyla topu önüne alan ve kalecinin üzerinden aşıran Afobe’nin vuruşunu Murawski çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Denizlispor hızlı çıktı. Topla birlikte ceza sahasına kat eden Rodallega’nın sağ çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı. 

55’inci dakikada Sagal’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep’in sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 

67’nci dakikada Hadi Sacko, Abdulkadir Parmak’a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

68’inci dakikada Sacko, Hüseyin’e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sacko 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90'ıncı dakikada Gulherme’nin pasında topla buluşan Ahmet’in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş kalecinin kucağında kaldı.

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporTrabzonsporSüper LigFutbol
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