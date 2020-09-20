Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Süper Lig’de ilk haftayı yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor’un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, yeşil siyahlılarda Sacko 68’inci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla iki takım da bu sezon ilk puanını kazandı.