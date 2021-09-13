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Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:52
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Yukatel Merkezefendi ve Petkimspor özel turnuvada

İZMİR - ING Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi son önemli provada bu hafta Frutti Extra Cup'a katılacak. Bursa'da 15-18 Eylül tarihlerinde ilk kez düzenlenecek organizasyonda Frutti Extra Bursaspor, ALBA Berlin, Darüşşafaka Tefken ve Semt77 Yalovaspor da mücadele edecek. 

Organizasyon kapsamında 2 grupta 3 gün sürecek maçların ardından 18 Eylül Cumartesi günü finallerde grup birincileri, ikincileri ve üçüncüleri karşılaşacak. Grup birincileri arasında yapılacak maçı kazanan şampiyonluğu elde edecek. Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada 15 Eylül Çarşamba günü Darüşşafaka-Petkimspor, 16 Eylül Perşembe günü Petkimspor-Yalovaspor Merkezefendi-Bursaspor, 17 Eylül Cuma ise ALBA Berlin-Merkezefendi maçları oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yukatel Merkezefendi Ve Petkimsporözel Turnuva
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