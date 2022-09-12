Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.637,54
ALTIN
1.013,32
DOLAR
18,26
STERLİN
21,31
EURO
18,50
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...

Yunusemre'de Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne geri sayım

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:35
Yunusemre'de Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ne geri sayım

MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Ortaköy Er Meydanı'nda 25 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Güreşler öncesi 24 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Yunusemre Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bu yıl da güzel bir organizasyon düzenleyerek güreşseverleri Yunusemre'de ağırlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi. 

Başkan Çerçi, "Güreşseverlerimiz tarafından ilgiyle takip edilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzu 24-25 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi başarılı 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Ata sporumuz yağlı pehlivan güreşinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Namlı başpehlivan ve pehlivanlar bu yıl da Ortaköy Er Meydanı'mızda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek. Organizasyonumuza tüm güreşseverlerimizi bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunusemreYuntdağı Yağlı Güreşleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnegöl’de 367 pehlivan altın kemer için güreşti
İnegöl’de 367 pehlivan altın kemer için güreşti
Rıza Kayaalp: Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim
Rıza Kayaalp: Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim
Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans