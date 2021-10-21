ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Lokomotiv Moskova - Galatasaray: 0-1 Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 82'nci Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken grup liderliğini de sürdürdü.